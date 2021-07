Dopo una giornata di lavoro intenso alla Continassa, la Juve torna in campo per l'allenamento di oggi, alla vigilia della prima amichevole stagionale. Una doppia seduta, la prima delle quali al mattino, per avviarsi verso la chiusura di questa settimana, in cui Allegri ha già recuperato qualche pezzo. E oggi Max riaccoglie ancheEcco i video nella nostra gallery.