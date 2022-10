Nuova giornata e nuova vigilia: domani la Juventus si giocherà un pezzo di Champions League contro il Maccabi Haifa. Allegri cerca il secondo successo di fila nei gironi della massima competizione europea: darebbe ossigeno alla squadra, tanta più forza verso la “finale” contro il Benfica del 25 ottobre, a Lisbona.



Alle 10.30 l’allenamento della vigilia al JTC, guidato da Massimiliano Allegri; alle 12.30 il tecnico parlerà con un giocatore in conferenza stampa.



10.45 - CONCLUSIONE dell'allenamento con un torello



10.40 - Arriva anche Federico Chiesa, tutti presenti e allenamento in corso



10.37 - BREVE DISCORSO alla squadra da parte di Massimiliano Allegri prima di iniziare la seduta



10.30 - AL VIA LA SEDUTA. Il gruppo in campo per la prima parte di allenamento: 15 minuti aperti alla stampa, si inizia dal riscaldamento atletico. In questo momento, piove sulla Continassa…