A pochi giorni dalla vittoria in, e a pochissimi giorni dalla sfida con il Milan, latorna ad aprire le porte dei propri allenamenti. Dalla, a partire dalle 10, seguiremo in diretta la seduta odierna della squadra bianconera, sempre agli ordini di mister Massimiliano11.00 - Colloquio fitto tra Cherubini e Allegri. Il tecnico è a bordocampo, in attesa dell'inizio della seconda parte dell'allenamento.10.50 - Bernardeschi e Chiesa iniziano la seduta in gruppo: riscaldamento in corso.10.48 - Gruppo al completo. Allegri riunisce la squadra: discorso ai giocatori prima dell'allenamento. In campo Chiesa e Bernardeschi.10.45 - Scende in campo parte del gruppo. A breve inizierà la seduta.