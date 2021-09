Giornata di vigilia. Di quelle importanti, che pesano nella testa e nelle gambe dei calciatori che, con l'ultima sgambata, provano a rilassare i muscoli e allentare la tensione. Si gioca domani sera il big match dicontro il. Un buon modo per vedere a che punto si trova la, un ottimo modo per provare a guadagnare punti preziosi in chiave qualificazione agli Ottavi. Il primo quarto d'ora dell'allenamento di oggi - dalle 16:15 alle 16:30, circa - è aperto alla stampa. Su ilBianconero.com vi porteremo sulle tribune del Training Center della Continassa, a vedere cosa succede in campo.- In gruppo, aggregato dalla Juventus Under 23, anche de Winter- Tra i presenti nel gruppone che sta scendendo in campo alla Continassa, spunta anche Arthur- Buone notizie per la Juventus: Rabiot si sta allenando regolarmente in gruppo, dopo aver svolto lavoro personalizzato ieri