Laè in campo alla Continassa per preparare la prossima sfida di campionato, quella all'Allianz Stadium contro il Genoa diDopo la vittoria di Salerno, c'è attesa per vedere se la squadra diriuscirà a centrare un'altra vittoria, provando così a ricucire lo strappo nei confronti delle prime. Il fischio d'inizio contro il Grifone è previsto per domenica 5 dicembre, alle 20:45. La Juve, compreso oggi, avrà quindi ancora due giorni per preparare la sfida.aa