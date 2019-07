La Juve di nuovo in campo. I bianconeri sono scesi sui terreni della Continassa per l'allenamento in questo martedì mattina. A tre giorni dalla tournée in Asia e dopo la presentazione ufficiale di Ramsey, avvenuta ieri, Sarri e i suoi guidano una nuova seduta per tutti. Ronaldo, Rabiot e tutti gli altri, vecchi e nuovi, in campo per raggiungere il prima possibile la miglior condizione atletica possibile, in vista della stagione e delle prime amichevoli. In attesa di De Ligt...

Ecco FOTO e VIDEO dall'allenamento nella nostra gallery, in costante aggiornamento.