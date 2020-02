Dopo un giorno di pausa, la Juve è tornata in campo alla Continassa ieri per lavorare in vista della trasferta di sabato a Verona contro l’Hellas. Una gara importante, fondamentale per provare a mettere altri punti di distacco tra sè e le inseguitrici, da preparare con attenzione. Il gruppo, ieri, ha ritrovato Giorgio Chiellini, almeno parzialmente, e oggi è tornato in campo al mattino. Ecco alcune immagini dalla seduta odierna, in particolare un tunnel di Juan Cuadrado...Tutti i video nella nostra gallery.