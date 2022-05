La Juventus si prepara per la finale di Coppa Italia. Ultimo allenamento mattutino prima della partenza, prevista per le 17 circa in direzione Roma. Alle 19.30 ci sarà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, ma la vigilia è ancora lunga. E passa dai dettagli, da perfezionare nella seduta odierna. Forse da questi minuti arriverà anche qualche indicazione in più sui recuperi post infortunio e sull'undici di domani sera, quello che affronterà l'Inter per prendersi l'unico trofeo stagionale possibile.



Ecco la diretta video: