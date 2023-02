Ancora insieme, tutti. La Juventus torna ad aprire le porte del JTC a tifosi e stampa: questa mattina, la squadra di Allegri si allenerà davanti a circa 300 appassionati e curiosi, accorsi a Torino per assistere alla classica seduta mattutina.I bianconeri prepareranno dunque il Derby di martedì con una carica speciale: quella dei propri supporters. In attesa di vedere se Di Maria e compagni daranno ancora spettacolo come a Nantes, ecco il resoconto dei momenti salienti della sessione di oggi.Ultima parte di allenamento con Vlahovic protagonista. Allegri lavora individualmente con l'attaccante: pressione alle spalle e il serbo deve cercare di liberarsi sul suggerimento di Padoin. Con Gatti, Barrenechea e Iling, sono gli ultimi rimasti ad allenarsi.Restano in otto, più il portiere. Si provano le uscite dalla difesa sulla pressione del Torino. Ci sono Gatti, Barrenechea e Rugani in difesa; Paredes regista, a sinistra (largo) Pogba e a destra Mbangula, con Soulé a supporto di Vlahovic, con Paredes gli unici titolari con il Toro. L'esercizio è incentrato solamente su Dusan e sui suoi movimenti. Anche per Bremer lavoro individuale nel finale, sempre sui movimenti.Sessione di autografi all'esterno per i giocatori in campo a Nantes (ai quali si è aggiunto anche Bonucci): il loro allenamento è durato circa 40 minuti. Prosegue il lavoro per Cuadrado, Vlahovic, Paredes - pure in gol -, Pogba Iling, Barrenechea, Kean, Rugani, Gatti e Locatelli.Termina la prima parte della seduta, dopo alcuni gol e altrettanti errori suddivisi tra Pogba, Kean, Locatelli e Di Maria. Cooling break e porte avvicinate: si ricomincia dalla partitella.Pogba lavora in gruppo, sullo stesso asse di Di Maria. E' proprio il Fideo a lanciare gli attaccanti: da una parte Vlahovic, dall'altra proprio Pogba. Chiesa continua il lavoro a parte.Gruppo diviso in due. Da una parte semplici passaggi e prosieguo del riscaldamento. Dall'altra, iniziano le prove tattiche.Corsa e ostacoli: step dopo step e corsa veloce sui 50 metri. Prosegue il riscaldamento.Fase di riscaldamento: leggera corsetta, sotto lo sguardo dei preparatori. Allegri osserva a bordocampo, mentre i portieri giocano più distanti a calcio tennis (ma con le mani).