Altro giro, altro martedì di Champions League. Stavolta non di campo, ma di preparazione. La Juventus si ritrova al centro sportivo della Continassa per il classico allenamento della vigilia: a partire dalle 11.15, Pirlo dirige la seduta di rifinitura che gli eliminerà ogni dubbio in vista della super sfida contro il Barcellona dell'olandese Koeman. Attenzione, concentrazione e tanta voglia di far bene dopo il pari beffa in campionato con l'Hellas Verona. Da valutare le condizioni di Leonardo Bonucci: riuscirà a recuperare per il match contro Messi e compagni? Staremo a vedere.



11.18 - Ha inizio la seduta di allenamento dei bianconeri. Squadre divise in quattro gruppi, corsa e riscaldamento, skip e ginocchia alte. In gruppo presente anche Matthijs de Ligt: si aspetta okay dell'ortopedico per il ritorno in campo.



11.25 - Al via anche la seduta di Bonucci. Nell'ultimo campo del JTC, Leo lavora distante dal gruppo: leggera corsetta per sciogliere i muscoli. Assente invece Giorgio Chiellini.



11.30 - C'è anche Andrea Agnelli, di fianco al tecnico Andrea Pirlo. Chiacchierata veloce e testimonianza diretta: la dirigenza è totalmente vicina a questa squadra, specialmente dopo gli ultimi risultati in campionato.



Tutto LIVE qui su IlBianconero.com: ecco immagini e video dalla Continassa, sono qui nella nostra gallery dedicata