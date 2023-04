Pasquetta in campo per la. I bianconeri sono scesi in campo alla, dove continua la preparazione in vista dell'impegno di giovedì contro lo Sporting Lisbona.Anche Kean trova (ancora) il gol. Anche Milik: quinto gol ed è 8-4, risultato finale.Continua la partitella e trova il gol Miretti. Poi Danilo: è 7-3 per i rossi.Padoin per i blu! 6-2.Poker di Milik: è 6-1 per i rossi.Prima Kean, poi Rugani (di cucchiaio, su super assist di Pogba). 4-1.Partono subito forti i rossi: prima Chiesa, poi Milik per due volte. 3-0.Inizia la partitella. Rossi con: Milik, Rugani, Pogba, Chiesa, Savona; Blu con: Paredes, Kean, Miretti, Danilo, Bonucci, Turicchia. E Padoin.Gruppo diviso in tre, con l'obiettivo di andare in gol in una porticina precisa. Primo gol di Pogba, seconda rete di Kean.Colloquio tra Allegri e Di Maria, mentre i compagni continuano a lavorare. Il Fideo lascia la seduta dopo 40 minuti di allenamento, seguito anche da Alex Sandro.Gruppetto a parte sul secondo campo, svolge un lavoro atletico differente: Kostic, Bremer, Gatti e Fagioli-Per Vlahovic e De Sciglio lavoro in palestra: entrambi recuperano dai rispettivi infortuni.Rabiot e Cuadrado hanno svolto riscaldamento a parte, lontano dal gruppo. Successivamente hanno lasciato il gruppo per dirigersi all'interno del centro sportivo: lavoro in palestra per entrambi.Parte dedicata alla tecnica individuale, alla Continassa. Squadra disposta interamente in campo e passaggi rapidi verso il compagno più vicino.Juve in campo: il gruppo è capitanato da Bonucci, c'è anche Paul Pogba. Presente anche Massimiliano Allegri. Si parte con una sgambata.