Ore 10.15, apertura cancelli: si riparte e lo si fa dal Training Center della Continassa. La Juve di Andrea Pirlo si allena in vista della Dynamo Kiev: oggi pomeriggio la partenza verso l'Ucraina, ma prima c'è una mini rifinitura da ultimare. La seguiremo in diretta, per il primo quarto d'ora aperto alla stampa. Qui la diretta testuale e le migliori FOTO e VIDEO nella nostra gallery dedicata.

10.30 - Iniziata la sessione! Ancora assente Alex Sandro, sono invece in gruppo Aaron Ramsey e Sami Khedira (quest'ultimo fuori rosa di fatto). Al lavoro pure Matthijs De Ligt, buone notizie in vista del recupero dall'operazione alla spalla.