E' già vigilia. La Juve torna in campo al Training Center della Continassa: da qui parte l'avvicinamento alla sfida di Champions League con la Dynamo Kiev, che arriverà a Torino poco prima delle 18 (alle 18.30 la conferenza stampa del tecnico e di un giocatore).



Andrea Pirlo aprirà le porte del centro sportivo per il primo quarto d'ora, aperto ai media. IlBianconero.com vi racconterà la seduta in diretta, così come tutta la giornata di vigilia: appuntamento da non perdere alle 14.30, con la conferenza stampa del tecnico e di un calciatore protagonista domani sera.



11.45 - Inizia senza ritardo la seduta bianconera. Si parte dagli esercizi atletici. Ci sono Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, rientra anche Demiral. Assente Buffon.



11.50 - Pallone in braccio e gruppo divisi in quattro mini squadre: si corre attraverso gli ostacoli e ci si scalda, nel grigio freddo della Continassa. Umore buono, tanti sorrisi a Torino. Si riparte da qui.



11.55 - Dalle mani... ai piedi! Stesso esercizio, ma con la palla a terra: si scatta tra gli ostacoli e si torna indietro. La vittoria? Del team Ronaldo. Con lui Bonucci, Demiral, Morata, Danilo e Alex Sandro.