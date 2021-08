Tutto pronto per l'allenamento del mercoledì, eccezionalmente aperto a tifosi e stampa. Lascende in campo dopo il pari di Udine e ora nelle gambe nuova benzina in vista di Empoli. E' tornato, non si vedranno. Non c'è neanche: differenziato in palestra per l'attaccante spagnolo.Termina qui la seduta di allenamento, dopo una partitella intensa ed elettrizzante. Il protagonista? Manuel Locatelli: due gol e ottime giocate. E' già in forma campionato.Una botta al braccio destro per Cristiano Ronaldo: lascia la seduta prima dell'ultima parte. Dopo l'intervento dello staff medico, il portoghese ha deciso di abbandonare l'allenamento. Anche Chiellini non ha preso parte alla partitella.Altro esercizio sul possesso, per trovare subito la verticalità. Allegri dà indicazioni precise sull'uscita palla al piede: dai centrali al ruolo di De Ligt che viene dentro, Bernardeschi a ricevere nel mezzo e Bentancur a 'girare'.Prosegue l'esercizio sul possesso. Allegri ferma la seduta e chiarisce: "Non possiamo andare sempre a 700 all'ora. Ci sono momenti in cui bisogna prendere la palla e rallentare, altri in cui bisogna andare al massimo".Termina la fase atletica. Ora Allegri detta le condizioni: squadra divisa in tre gruppi, due al centro e uno sui lati. Lavoro sul possesso e massimo due tocchi, con aiuto delle sponde esterne. Vince chi... la tiene di più!Si vede il vice presidente Pavel Nedved. La squadra ora è impegnata negli scambi stretti e in velocità. Al gruppo sono aggreganti anche De Winter, Fagioli, Ranocchia e Soulè​.Terminato il discorso alla squadra, la Juve ha iniziato a correre. Esercizi di riscaldamento e scatti in mezzo al campo. Guidano Bonucci e Chiellini, chiudono Dybala, Danilo e Ronaldo.Squadra in campo, puntuale. La seduta inizia con un discorso di Allegri: tutti in cerchio, comanda Max, pronto a dare indicazioni per l'allenamento di oggi.