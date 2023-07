Primo sabato di ritiro, in casa Juve. Allava in scena un allenamento particolare per i bianconeri, che svolgeranno una partitella in famiglia per chiudere con un sorriso i primi giorni di allenamenti in vista della prossima stagione. Assenti dalla sfida naturalmente gli esuberi, come Arthur, Zakaria, Aké, Pjaca. Out per la partitella. Pogba arriva intorno alle 11 per svolgere allenamento a parte. Presente la dirigenza al gran completo: oltre al presidente Ferrero, c'è anche Cristiano Giuntoli a bordocampo. 540 persone presenti.50' - Si chiude qui la partitella in famiglia alla Continassa: è 1-1, gol di Vlahovic e Iling.47' - Grande apertura di Milik, che libera Kean davanti a Perin. Gatti lo chiude, Moise prova a divincolarsi ma calcia male...43' - Si fa vedere proprio Moise Kean, con un inedito numero 45 sulle spalle. Destro alto dal limite dell'area.39' - Dentro Kean, fuori Vlahovic nei biancorosa.25' - Buon tentativo di Yildiz, ben parato da Szczesny.23' - Pareggio immediato: è Iling Junior a pareggiare i conti, con una serpentina sulla sinistra, che si fa sterzata e poi destro secco (e deviato). 1-1.22' - Eccolo, il primo gol: è di Dusan Vlahovic. Grande numero in percussione di DV9, che libera il mancino all'ingresso dell'area di rigore. 0-1 biancorosa.19' - Spunto di Yildiz sulla trequarti: il destro finisce largo.14' - Ci prova Soulé per i bianconeri: mancino dal limite, para a terra Szczesny.12' - Prima azione per i biancorosa: spunto di Barbieri sulla destra, che trova il colpo di testa di Sersanti. Palla alta.6' - Mancino di Nicolussi: parata facile per Szczesny.5' - Gran destro di Mancini, para benissimo Szczesny.1' - Inizia il match: Perini; Gatti, Rugani, Huijsen; Soulé, Nicolussi Caviglia, Barrenechea, Iling; Mancini (dal 39' Nonge), Cerri, Yildiz.: Szczesny, De Winter, Bremer, Alex Sandro; Barbieri, Sersanti, Locatelli, Ranocchia, Kostic; Vlahovic (dal 39' Kean), Milik.