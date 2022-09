Dal sito ufficiale della Juventus: "I bianconeri, dopo il match di ieri sera contro la Salernitana, si sono ritrovati questa mattina alla Continassa per iniziare a preparare il prossimo impegno.Ci sarà un’altra volta un match infrasettimanale e, come la scorsa settimana, sarà una partita di Champions League. Mercoledì sera la Juve giocherà il suo primo incontro della fase a gironi all’Allianz Stadium e affronterà il Benfica.Venendo alla sessione odierna, il lavoro è stato suddiviso così: scarico per chi è sceso in campo ieri sera, esercitazioni tecniche sul possesso palla per la finalizzazione su cross e partitella finale per la restante parte del gruppo".