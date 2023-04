Da Juventus.com.La Juventus è immediatamente tornata ad allenarsi dopo il pareggio per 1-1 di ieri sera (martedì 4 aprile ndr) nella semifinale di andata della Coppa Italia contro l'Inter.All'orizzonte c'è la trasferta a Roma contro la Lazio, in programma sabato 8 aprile alle ore 20:45, valevole per la ventinovesima giornata di campionato.Squadra al lavoro al Training Center, dunque, divisa in due gruppi come sempre accade il giorno dopo una partita:Domani appuntamento nuovamente al mattino.