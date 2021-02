1









Da Juventus.com.



La Juve è rientrata nella notte da Verona e questa mattina si è rimessa subito al lavoro. In agenda, fra solo 2 giorni, c’è un altro impegno di campionato, martedì sera alle 20.45 contro lo Spezia all’Allianz Stadium.



La squadra si è dunque ritrovata nella tarda mattinata: scarico per chi ha giocato ieri, esercitazioni tecniche e partitella per il resto del gruppo.



Domani vigilia, in campo al mattino; alle 14.30 invece è prevista la consueta conferenza stampa di Mister Pirlo che (in diretta su Juventus Tv) risponderà alle domande dei giornalisti invitati e collegati da remoto.