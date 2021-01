La Juventus, questa mattina, si è ritrovata alla Continassa per l'allenamento in vista della sfida con il Sassuolo. Ecco quanto è accaduto oggi, dal sito ufficiale bianconero.



IL COMUNICATO - "Due giorni al terzo appuntamento del 2021 per i bianconeri, il match contro il Sassuolo. Domenica sera, con fischio d’inizio previsto per le ore 20.45, la Juventus tornerà all’Allianz Stadium per affrontare i neroverdi e per dare continuità alle prestazioni e ai risultati di questo inizio di 2021. Anche oggi la squadra si è ritrovata in tarda mattinata al Training Center per proseguire la preparazione in vista della prossima gara: la sessione di allenamento odierna si è incentrata principalmente su possessi palla e combinazioni offensive. Domani sarà vigilia e il gruppo si troverà nuovamente al mattino".