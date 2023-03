Allenamento aperto, oggi, alla Continassa. La stampa accreditata e tanti tifosi - invitati dal club - hanno avuto infatti la possibilità di osservare i bianconeri al lavoro verso la sfida di domenica contro la Roma di Mourinho.



IlBianconero.com vi riporta in diretta tutti i momenti della seduta odierna al JTC.



13.30 - Pogba, Kostic e Cuadrado hanno svolto allenamento in palestra, come da programma.



13.20 - Ultimi scampoli di seduta alla Continassa. Si allenano sui tiri in porta Miretti, Nonge, Yildiz e Paredes.



13.15 - Si vede anche Kaio Jorge: allenamento a parte e personalizzato per l'attaccante brasiliano, lontano dal gruppo.



13.10 - Ecco le squadre della partitella, terminata 6-1 per la squadra rossa. In gol Yildiz, Dellavalle e Paredes per i vincitori; dall'altra parte segna Chiesa.



Verdi: Pinsoglio; Bonucci, Gatti, Rouhi; Miretti, Locatelli, Ripani; Chiesa

Rossi: Perin; Rugani, Dellavalle, De Sciglio; Paredes, Nonge, Yildiz; Kean



12.55 - Partitella a ranghi e campo ridotti, con Miretti rientrato ancora una volta in gruppo. Assenti per tutto l'allenamento Pogba, Fagioli, Kostic e Cuadrado.



12.35 - Allenamento anche sulla pressione, nell'esercizio che simula la fase d'attacco. Allegri a Locatelli: "Recupera, accorcia e calcia in porta". A Miretti, che calcia debolmente: "Devi far gol lì, devi uccidere il portere".



12.25 - Esercitazione tattica in corso. Juve che si schiera aincora con il 3-5-2: Gatti, Bonucci, Rugani in difesa; De Sciglio, Paredes, Locatelli e Miretti in mezzo con il giovane Rouhi a sinistra; davanti Kean e Chiesa.



12.20 - Manuel Locatelli e Fabio Miretti sfidano Paolo Bianco in una gara di punizioni. Vince... chi prende la traversa!



12.15 - Prima parte d'allenamento: si divide, il gruppo, in due parti. Nel gruppo dei 'non titolari' col Toro, c'è anche Federico Chiesa.



12.05 - Dopo un breve colloquio con Allegri e lo staff, inizia l'allenamento del gruppo alla Continassa: fase di riscaldamento. Ancora out Pogba, almeno nella prima parte.



12.00 - Miretti si allena da solo: è sceso in campo prima di tutti.