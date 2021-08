Nuovo allenamento per la, ancora una giornata di doppia seduta. Ecco i dettagli forniti dal sito ufficiale del club bianconero.​Una giornata fra J|Medical e Training Center, quella di oggi per i bianconeri. Al mattino, nel centro polispecialistico dell’Allianz Stadium, si sono svolte le visite per gli ultimi giocatori rientrati a Torino dopo gli impegni estivi con le Nazionali e le successive vacanze. Nel pomeriggio, il resto del gruppo è sceso in campo (ad eccezione quindi degli ultimi arrivati che come ieri hanno svolto preparazione individuale), per lavorare su esercitazioni tecniche, principalmente focalizzate sul possesso palla. Domani, si torna in campo al mattino, per la prima delle due sessioni in programma.