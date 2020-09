1









Mentre in questo momento i giocatori della Juventus sono alla Continassa per l'allenamento di oggi (seguito alle 14.30 dalla presentazione ufficiale di Alvaro Morata) è bello rivedere alcuni fotogrammi della seduta di ieri, basata sul possesso palla e conclusa con una partitella. In particolare vi proponiamo le due foto di Rodrigo Bentancur, che lo ritraggono in azione con la palla, e quella di Weston McKennie, che lo immortala col pallone sulla spalla destra sotto lo sguardo di Morata e Cristiano Ronaldo. Come sottolineato da Bentancur, si continua a lavorare per Roma-Juve di domenica sera.