La Juventus oggi ha tenuto un allenamento alla Continassa che vi abbiamo raccontato nei minimi dettagli qui su IlBianconero.com



Una seduta alla quale non hanno ​parteci​pato 4 giocatori (Arthur, Ramsey, Kaio Jorge e Morata, quest​'ultimo differenziato in ​palestra) e che sono stati sostituiti da altrettanti elementi dell​​'Under 23 (​De Winter, Fagioli, Ranocchia e Soulè​).

Capitan Giorgio Chiellini invece ha svolto una seduta non completa al 100%: ha partecipato regolarmente agli esercizi atletici e col pallone, ma non ha messo la ciliegina sulla torta, risparmiandosi per la partitella finale a cui non ha preso parte.