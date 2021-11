Arthur è al lavoro per tornare nella migliore condizione, dopo aver riassaporato il campo con la maglia della Juventus nell'ultimo mese. Il regista brasiliano si sta impegnando alla Continassa per poter arrivare allo stato di forma migliore per potersi prendere in mano il centrocampo bianconero.

Qui il post su Instagram di Arthur: "Stai concentrato, sii forte e abbi fede"