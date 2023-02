Laalza i giri del motore e, già dimenticata la netta vittoria contro la Salernitana, lavoro per preparare la prossima sfida di campionato, contro la. L'odierna sessione mattutina di allenamento si svolge a porte aperte e noi ve la raccontiamo qui di seguito, minuto per minuto.13:15 - Rimane in campo Gatti, per un lavoro fisico personalizzato13:.15 - Allenamento finito13:10 - Partitella terminata: 2 gol di Chiesa, 1 di Iling e Kean; pareggio12:59 - Chi ha fatto gli autografi lascia il campo per rientrare12:51 - Otto contro otto. Con la pettorina: Szczesny, Stramaccioni, Gatti, Iling, Paredes, Kean, Barrenechea, Soulé. Senza pettorina: Perin, Cuadrado, Citi, Rugani, Mulazzi, Turicchia, Besaggio, Chiesa12:50 - La squadra si divide. Per una parte sessione di autografi con i tifosi, per gli altri partitella a campo ridotto12:45 - Finito il lavoro sul campo di Bonucci. La squadra continua con la treccia sulla fascia per andare a concludere in porta12:30 - Leonardo Bonucci scende in campo per lavorare a parte. Distaccato dal gruppo, corse sul lungo per lui12:27 - C'è anche Federico Cherubini a bordocampo per seguire l'allenamento12:23 - Continua lo stesso esercizio, questa volta con la presenza dei portieri12:11 - Rabiot, Bonucci e Pogba lavorano a parte in palestra12:10 - Esercizio di tecnica, treccia sulla fascia per andare a concludere12:05 - Cominciano gli esercizi di riscaldamento. Tra i giovani aggregati dalla Next Gen ci sono Turicchia, Mulazzi, Besaggio, Barrenechea, Stramaccioni e Citi. Ancora a parte i 5 che hanno iniziato prima12:00 - La squadra scende in campo. C'è Paredes, out Rabiot, Pogba e Bonucci11:50 - In cinque scendono in campo prima dei compagni e anticipano il riscaldamento: Iling, Soulé, Barrenechea, Rugani, Gatti