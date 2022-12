Lacontinua la preparazione invernale, in questa stagione così particolare per via del Mondiale, tra le mura del Training Center della Continassa. Segnata in rosso nel calendario, la data del 4 gennaio, ripartenza del campionato di Serie A con la trasferta a Cremona.Obiettivo die il suo staff, arrivare ai nastri di partenza in una condizione fisica e mentale ottimale. La rimonta sulnon è utopia, riportare a Torino un trofeo europeo neppure.13:05 - Allenamento terminato con il saluto ai tifosi in tribuna12:55 - Presente Andrea Agnelli a bordocampo, con lui Cherubini e Tognozzi12:55 - Chiesa lascia l'allenamento prima del termine12:36 - Si vede Pogba a bordocampo, saluti con la dirigenza12:35 - Gruppo diviso in due, per due partitelle in contemporanea. Chiesa c'è, si è ripreso dopo il colpo subìto12:33 - Colpo in partitella per Chiesa, entra lo staff medico, il calciatore si rialza e riprende il campo zoppicando, prima di riunirsi al gruppo. Partitella finita12:27 - Cambi nella formazione della prima squadra: invertiti Chiesa e Soulé, Mbangula sulla destra al posto di Aké12:13 - Iling adesso si allena a parte, corrrendo sul secondo campo. Non partecipa alla partitella nemmeno De Sciglio12:11 - Prima squadra così schierata: Perin; Gatti, Bonucci, Rugani; Aké, Fagioli, Locatelli, Miretti; Chiesa, Kean12:10 - Partita a tutto campo, prima squadra contro i giovani12:00 - Dopo il riscaldamento sul secondo campo, Perin e Pinsoglio arrivano sul campo principale11:58 - Gruppo diviso in due: esercizi al centro del campo per i giovani, ancora riscaldamento per la prima squadra con allunghi sui 50 metri11:50 - Ancora out Pogba e Cuadrado che non stanno prendendo parte alla sessione di allenamento11:48 - I giovani - di Next Gen e Primavera - aggregati all'allenamento odierno: Citi, Barrenechea, Verduci, Barbieri, Lipari, Nonge, Cerri, Huijsen, Bonetti, Nzouango, Mbangula.11:45 - Iling é tornato ad allenarsi in gruppo dopo l'infortunio11:35 - La squadra inizia gli esercizi di riscaldamento11:25 - Cominciano a scendere in campo i primi calciatori, a breve via all'allenamento. Diversi i giovani di Next Gen e Primavera presenti