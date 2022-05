Share

di Cristiano Corbo, inviato alla Continassa

Allenamento aperto alla Continassa, a pochi giorni dalla sfida di Marassi contro il Genoa. Dalle sensazioni sui giocatori al rientro fino alle indicazioni di Allegri: su IlBianconero, la diretta testuale della seduta di oggi.



12.50 - Classico fine allenamento per Vlahovic, con Padoin e Allegri maestro d'eccezione: stop e tiro in porta contro Pinsoglio.



12.45 - Termina qui l'allenamento aperto, dopo una partitella 6vs6: segnano Kean (dopo tanti errori) e Vlahovic. Anche Rugani in grande spolvero, tra gol e salvataggi.



12.30 - Inizia la partitella, a ranghi ridottissimi (via anche Bonucci e Chiellini), arbitrata da De Ligt. 6 contro 6, il primo gol è di Kean. E Vlahovic... si sblocca!



12.20 - Pellegrini a terra. Scontro di gioco con un compagno, il terzino resta a terra con le mani sul volto: sembra molto dolorante. Esce zoppicando: problema - pare - alla caviglia sinistra.



12.20 - Passaggio sbagliato e... via dall'allenamento. Arthur lascia la seduta, svestendosi della casacca di "terzo uomo". Era il regista nell'esercizio di Allegri.



12.15 - Si vede anche Weston McKennie: inizia il lavoro di recupero.



12.10 - Bernardeschi lascia il campo e lavora a parte. Problemino anche per Kean, che si ferma per qualche istante dopo un colpo.



12.00 - Inizia la partitella, con la squadra divisa in due. Esercizio improntato sul possesso: dopo 15 passaggi, si tira nelle piccole porte. Zakaria, Rabiot e De Ligt non partecipano all'esercizio.



11.50 - Inizia il torello: gruppo diviso in due, si gioca a due tocchi. Danilo lavora in palestra: lavoro personalizzato già programmato.



11.35 - Chiellini guida il gruppo: inizia il riscaldamento. Leggera corsetta, tra gli applausi dei tifosi. Danilo out in questa prima fase.



11.30 - Arriva la squadra al completo: inizia l'allenamento con un discorso di Allegri.



11.25 - Ecco gli Under aggregati alla squadra: si vedono Miretti e Palumbo.



11.20 - Scende in campo Locatelli, insieme al suo preparatore. Continua il lavoro di recupero per il centrocampista.



11.15 - Si vedono già Cuadrado e De Sciglio: allenamento differenziato, corsa e ripetute sul terzo campo del centro sportivo.