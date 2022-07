Sono giornate intense al: ci sono nuovi arrivi, c’è un gruppo che mano a mano va aumentando (ieri si è aggiunto anche) e c’è un menu di lavoro per chi è già rientrato.Oggi allalasi è infatti allenata agli ordini di Mistercon questo menu: attivazione, lavoro sul possesso palla e poi focus atletico.A proposito di gruppo che va crescendo, domani sono previsti i rientri per i Nazionali che si devono ancora aggregare; lunedì invece importante appuntamento con la presentazione di Angel Di Maria: la conferenza stampa è prevista alle 15, live come di consueto su Juventus Tv.