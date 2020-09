Massimiliano Allegri torna in campo. O meglio, torna in azione, non ancora su una panchina prestigiosa degna del suo calibro ma in una pista da ballo. Sabato 19 settembre su Rai 1 ripartirà il celebre programma ‘Ballando con le stelle’, condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli, che confermerà la tradizione del ‘ballerino per una notte’. Come riportano Agi e TvBlog, nella prima puntata dello show dance sarà proprio l’ex tecnico della Juventus Allegri a ricoprire questo ruolo.