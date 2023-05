L’Allegrata per Bergamo potrebbe essere. Come racconta Gazzetta, il 19enne inglese è la grande tentazione di Massimiliano Allegri per la sfida Champions dell’ora di pranzo in casa dell’Atalanta. Non sarebbe la prima assoluta per l’ex Chelsea, che in questa stagione ha già collezionato 12 presenze e 265 minuti in prima squadra. Iling, però, in Serie A non è mai partito titolare e la volta buona potrebbe arrivare oggi. Il tecnico di Livorno la scorsa settimana ha elogiato l’Under 20 britannico ("E’ centrato come a inizio stagione") e Samuel nel finale contro il Bologna ha sfruttato l’occasione.