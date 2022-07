Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Marioha parlato - tra le altre cose - del mercato della Juventus. "Nella Juve ci sono dei problemi - ha affermato - per esempio, come ala c'è solo Di Maria. Cuadrado è scomparso completamente, ma lo scorso anno è stato tra i migliori. So che la Juventus sta cercando Paredes e non mi meraviglierei se provasse ancora per Zaniolo".