Miralem Pjanic è rimasto in panchina contro l'Atalanta per n piccolo problema agli adduttori: "Ho parlato con il medico - ha dichiarato Sarri dopo la partita -, mi ha detto che c'era questo rischio e ne ho preso atto. Un infortunio ora poteva voler dire anche la fine del campionato per lui. Parlando col medico gli ho detto che lo avrei messo solo in caso di necessità. Con Pjanic non ho parlato, tanto mi avrebbe detto che avrebbe voluto esserci, ho deciso io perché farlo giocare poteva essere pericoloso".