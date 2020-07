Inter e Roma, di nuovo contro. Stavolta, con uno Zaniolo in più: il grande ex che ha sete di vendetta. Scrive Gazzetta: "Domani Nicolò partirà ancora una volta dalla panchina, per poi entrare in corsa (presumibilmente nel corso della ripresa) e dare una mano in caso di necessità. Il percorso che gli sta disegnando addosso la Roma (e ovviamente Fonseca) è proprio quello di aumentargli gradualmente minutaggi e intensità, per cercare d portarlo al massimo ad agosto, quando i giallorossi si andranno a giocare l’Europa League in Germania (iniziando da Duisburg, dove il 6 incontreranno il Siviglia dell’ex d.s. Monchi). Finora nelle quattro partite in cui è sceso in campo, Zaniolo ha giocato sempre circa 25 minuti (tranne con il Parma, dove è entrato nel finale), l’intento è di portarlo a 60-65 minuti proprio contro il Siviglia. «I miei obiettivi me li pongo davanti giorno dopo giorno – ha detto dopo il gol di Brescia – In Europa League spero di poter dare una mano se starò bene. Al momento sono al 60-65% della condizione. E non sono ancora liberissimo con la testa, soprattutto nei cambi di direzione». Ed infatti il momento è particolare. La Roma lo sa e gli sta vicino, accettando anche quei piccoli peccati di gioventù. Lui, invece, ha fretta di tornare presto quello di prima. E magari prendersi anche una piccola grande rivincita sull’Inter. A partire proprio da domani sera".