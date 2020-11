7









L'aiuto dalla Uefa. Arrivano i soldi che possono far respirare le casse della Juve in un momento difficile come questo. Con il successo sul Ferencvaros la Juventus ha conquistato per la settima volta consecutiva la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, il che rappresenta un traguardo economico oltre che sportivo: come riporta oggi Tuttosport, grazie al passaggio alla fase a eliminazione diretta, la Juve ha già messo in cassa circa 33 milioni di euro, garantiti dalla Uefa. Sono 15,3 del gettone di presenza, 2,7 milioni per ogni vittoria (sono 900 mila per ogni pareggio) e 9,5 per l'accesso agli ottavi. E se dovesse arrivare fino in fondo ne guadagnerebbe altri 38 milioni: 10,5 per i quarti, 12,5 per la semifinale, 15 la finale, ai quali va aggiunto il bonus di 4 milioni per chi alza la Coppa. E mancano ancora due dati: il ranking storico e il market pool, per il quale ora si può solo parlare di stime. Il ranking, infatti, si basa sul rendimento del club negli ultimi 10 anni e l'anno scorso ha fruttato 29,9 milioni, mentre il market pool sui diritti tv. Qui, le quattro partecipanti - Inter, Atalanta, Lazio e Juve - si divideranno circa 50 milioni di euro, per metà in base al piazzamento nell'ultimo campionato e per l'altra metà in base al cammino in Champions League di ciascuna squadra. In attesa di capire questi numeri la prima boccata d'ossigeno è già arrivata.