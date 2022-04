Occhio all'occasione. In questi giorni, infatti, in Italia si muove Volker Struth: l'agente, molto conosciuto in Germania, gestisce Toni Kroos ma anche Timo Werner e Julian Wiegl, pronti a cambiare aria rispetto e ad approfittare di nuove occasioni. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i due sono accomunati dall’attesa per un mercato estivo che potrebbe rappresentare una svolta. E il manager si è presentato anche a casa Juve.



VISITA DI PIACERE? - Prima alla Continassa, poi nel quartier generale del Milan e anche a casa Atalanta. Gli occhi sono soprattutto su Weigl: si parla da tempo di un possibile trasferimento in Italia; la Juventus sta cercando una figura simile, così come sarebbe interessata a Werner. Cherubini valuta e confronta tutto. Lo stesso Werner, dopo il trasferimento al Chelsea, ha visto il suo prezzo dimezzarsi: non è andata benissimo a Londra, ma può rilanciarsi in bianconero. Alt: resta sempre la questione ingaggio. In Inghilterra guadagna 14 milioni di sterline all'anno...