Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato del suo assistito ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni: "Nello scacchiere di un club come la Juventus tutti i pezzi sono importanti. Quando c'è da fare il pedone uno lo fa, altrimenti è torre. Per giocare alla Juve e starci parecchi anni devi avere delle caratteristiche importanti. Che per me sono la qualità, il sacrificio e il senso d'appartenenza. Nel sacrificio c'è anche quello di rinunciare a qualcosa di personale per essere a servizio del club e del bene collettivo. Lo scorso anno chi c'era ha fatto una scelta diversa, Allegri invece dall'inizio no. I grandi enigmi sul mancato mercato e sulla valutazione eccessiva o lo stipendio troppo alto non erano veri. Ad agosto Allegri ha detto che Rugani era una risorsa e non un problema. Quando poi c'è stato il momento, ognuno ha fatto la sua parte".