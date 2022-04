Come racconta La Gazzetta dello Sport, Giacomo Raspadori sembra il prescelto per sostituire Paulo Dybala. Ci sono tutti gli elementi perché l’affare vada in porto, in più ha le caratteristiche tecniche giuste per muoversi alle spalle di DV7, che per segnare ha bisogno di ricevere palloni. Ecco perché nell’ultimo periodo sono stati intensificati i contatti con il clan del giocatore, gestito dal procuratore Tullio Tinti (lo stesso dell’ex tecnico bianconero Andrea Pirlo).