Intervenuto ai microfoni del QS, il ds dell'Empoli Pietro Accardi ha rilasciato delle dichiarazioni su quello che potrebbe essere il futuro di Parisi, accostato a più riprese anche alla Juventus.'L’agente di Fabiano ha detto che andrà via? Non voglio entrare nel merito delle parole, dico solo che il ragazzo è attaccatissimo alla maglia e resta concentrato sul presente. In estate ha rifiutato offerte per restare qui'.