Al termine di questa stagione termina il prestito di Alvaro Morata con la Juventus e tornerà all'Atletico Madrid. La Vecchia Signora aveva fissato un accordo per il riscatto a 35 milioni di euro. Stando a quanto riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport l'agente di Alvaro Morata Juanma Lopez vorrebbe presentare una prima offerta ai Colchoneros di 15 milioni per far restare a Torino Alvaro Morata. Trattative che si avvieranno presto tra i due club.