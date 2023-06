Ai microfoni di Sport Mediaset l'agente Giovanniha parlato anche del futuro di Fabio. Ecco il suo commento: "Per valutare Miretti non bisogna confonderlo con gli altri giovani, perché è molto più giovane degli altri considerati tali: è un 2003, e fare le sue presenze in un club come laè un qualcosa che si commenta da solo. Non ha ottenuto ancora nulla, è un ragazzo che deve crescere ma ha grande moralità, sensibilità, i piedi per terra, quindi credo che ci siano tutti i presupposti per crescere, la Juventus non ha mai nascosto la sua ammirazione e quindi procediamo serenamente. Bisogna dargli il tempo di crescere".