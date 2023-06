David, l'agente di Arek, è atteso a Torino in giornata: è solo questione di ore, dunque, per il "ritorno" alladell'attaccante polacco, che firmerà con il club a titolo definitivo sulla base di un accordo da 6 milioni di euro più uno di bonus, una cifra leggermente inferiore a quella pattuita la scorsa estate con ilin chiave prestito oneroso con diritto di riscatto.- L'operazione con il club francese, quindi, sarà portata a termine a breve: alla Continassa, del resto, non vogliono farsi sfuggire l'opportunità di avere in rosa un centravanti che, oltre ad essere particolarmente apprezzato da Massimiliano, rappresenta per rapporto "qualità-prezzo" un'ottima occasione di mercato. Nessun dubbio, nelle prossime ore Milik si legherà definitivamente alla Juve.