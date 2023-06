Oscar, storico agente di George, ha parlato del nuovo acquisto dellaai microfoni di Sportitalia. Ecco il suo pensiero su Timothy Weah: "Può giocare sugli esterni e sa fare sia l’esterno basso che alto. Non fa tanti gol e non ha una grandissima fisicità, ma è un ragazzo intelligente che sa stare in campo e può crescere. Può essere una buona scelta per la Juventus. Poi toccherà admetterlo nelle migliori condizioni per rendere al meglio. Potrebbe essere la giusta alternativa a Cuadrado".