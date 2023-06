Tuttosport ha intervistato Oscar, agente di George Weah ed esperto di calcio francese, a cui ha chiesto di descrivere il figlio d'arte Timothyche ormai sembra a un passo dalla- "Intanto Timothy non assomiglia al papà, da un punto di vista calcistico. Il papà era un centravanti che faceva tanti gol, veloce e potente. Lui non ha una grande fisicità, però è molto rapido e molto tecnico, bravo nell’uno contro uno. È un’ala che ultimamente è stata adattata a giocare anche un po’ più indietro, quasi da esterno a tutta fascia. È comunque un giocatore con buonissime qualità tecniche, rapido. Non ha grande forza atletica e non essendo un gigante non è molto forte nel gioco aereo".- "Sì, non segnando molti gol, ma essendo veloce, ultimamente nel Lilla è stato fatto partire da posizione un po’ più arretrata e lui si è dato da fare. Un po’ quello che è successo a Cuadrado. Il colombiano si è adattato bene anche nella fase difensiva, Timothy di recente non l’ho visto: io personalmente lo vedo in posizione un po’ più avanzata, da ala, ma evidentemente è tatticamente intelligente e può giocare anche più indietro".- "È rapido, veloce e ha una bella tecnica sia con il destro, che è il suo piede preferito, sia con il sinistro. È proprio un giocatore tecnico, questa è la definizione più calzante. Oltre che molto agile e molto rapido. Un buonissimo giocatore. E decisamente bravo nell’uno contro uno, gli manca solo un po’ di prestanza fisica... Da questo punto di vista non è Marcus Thuram, ecco, per citare un altro figlio d’arte di cui si parla molto".- "Può giocare sia a destra che a sinistra. Lo vedo più a destra, ma può adattarsi bene anche a sinistra, rientrando sul piede migliore per calciare".- "Sì, penso che possa essere l’uomo giusto. Poi ripeto, dovrà adattarsi un po’ a un campionato tattico come il nostro, dove si è molto attenti alla fase difensiva: su questo aspetto dovrà sicuramente lavorare in allenamento con lo staff tecnico bianconero".- "Personalmente ho conosciuto bene George, ma non lui. Però viene da una famiglia di alto livello, quindi credo abbia la giusta educazione e la capacità di inserirsi in un nuovo contesto. Sicuramente è un ragazzo per bene e anche di ottimo livello culturale".- "Penso siano l’agilità e la rapidità nell’uno contro uno. L'aspetto su cui deve migliorare? A quello penserà Allegri...".