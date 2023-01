Ai microfoni di Sportitalia è intervenuto Andrea, agente di Nicolò. Ecco le sue parole sul centrocampista della: "A differenza di tanti bravi giocatori che quando si alza l’asticella faticano, non reggono la pressione e il livello tecnico, Fagioli gioca ancora meglio, per lui è più facile giocare con chi è più forte, quando il livello si alza. Queste sono le stimmate di un campioncino. A Nicolò ho detto di credere nelle sue qualità, di indossare sempre con orgoglio e con speranza la maglia che veste e approfittare di ogni occasione che gli viene concessa. E devo dire che finora l’ha fatto in maniera egregia".