Raggiunto dai microfoni di Inside Futbol, l’agente di Emerson Palmieri Fernando Garcia ha parlato del futuro del suo assistito: “Ritorno possibile in Italia? Sì”, glissando poi sulle ipotesi Juventus e Napoli: “Non posso dire nulla ora”. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, la pista più calda è quella che porta nella Milano nerazzurra: l’Inter chiede un prestito con diritto di riscatto, il Chelsea non ha ancora aperto, ma la situazione potrebbe sbloccarsi nell’ultima settimana di mercato. Questa sera non è nemmeno in panchina nella partita dei Blues contro il Brighton.