Stando a quanto riporta Calciomercato.com, l’agente di Edin Dzeko è stato ieri a Trigoria, ma non per parlare di futuro. Sul banco alcune problematiche amministrative e burocratiche, nessun incontro con l’ad Guido Fienga per fare chiarezza sull’avvenire. Anche perché il volere del gigante bosniaco è chiaro: rimanere nella Capitale. Gli ostacoli sono rappresentati dalla probabile assenza dei giallorossi in Champions League e dall’oneroso ingaggio di 7,5 milioni di euro. Su quest’ultimo punto, le parti sono al lavoro per spalmare tale cifra. Dzeko è stato accostato in sede di mercato sia alla Juventus che all’Inter.