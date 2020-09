7









Ci vorrà ancora del tempo per vedere Paulo Dybala in campo. Era in panchina contro il Novara, ad assistere i compagni insieme all’altro infortunato De Ligt. La Joya è alle prese con il recupero dal fastidio muscolare accusato nella sfida di Champions League contro il Lione, una riacutizzazione del problema riportato nella gara di campionato contro la Sampdoria del 26 luglio scorso. E sarà proprio contro i blucerchiati la prima di campionato e quasi sicuramente Dybala non ci sarà. Oggi, invece, dalle parti di Torino si è fatto vedere il suo agente Jorge Antun.



IL PUNTO SUL RINNOVO - Nella sua spedizione il procuratore dell'argentino affronterà il tema rinnovo con la dirigenza bianconera. Il diez ha un contratto in scadenza nel 2022, non c’è fretta in questo senso ma il giocatore, che ha acquistato i gradi di leader della Juve, vorrebbe essere trattato come tale anche a livello di ingaggio, dal momento che percepisce ‘solo’ 7,3 milioni di euro, lontani dai 12 milioni di De Ligt sbarcato solo un anno fa. Al momento c’è distanza tra richiesta e offerta, ballano ancora troppi milioni per mettere tutto nero su bianco. E il viaggio di Antun a Torino potrebbe servire proprio a questo, una mano tesa per venirsi incontro.