Come racconta La Gazzetta dello Sport, l'ottimismo si respira anche nell’entourage di Di Maria: la Juventus è rimasta in attesa di un segnale da parte del giocatore, che ieri finalmente è arrivato. I nuovi contatti avvenuti tra Lisandro Pirosanto, agente dell’argentino, e Federico Cherubini sono stati positivi. La Juventus ha ribadito la sua offerta da 7 milioni netti per un anno, bonus compresi, offrendo all’ex Psg la possibilità di inserire un’opzione a suo favore per una seconda stagione. In realtà al giocatore più della durata interessa lo stipendio: perciò il procuratore ha rilanciato, chiedendo di alzare la parte fissa a 7 milioni e di aggiungere dei bonus per arrivare a 8 o 9.