Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Giovanni, procuratore di Massimiliano, che ha parlato del futuro del tecnico dopo la notizia circolata nella mattinata odierna di una maxi offerta in arrivo per lui da un club saudita: "Io penso che non sia cambiato molto", le sue dichiarazioni. "Allegri è coinvolto nel progetto dellache è complicato e difficile, ma lo ha sposato e non penso succederà nulla di clamoroso. Le cose sono state dette con chiarezza da lui e dalla società".Parole, quelle dell'agente, che sembrano confermare anche la ricostruzione de Il Corriere dello Sport: stando al quotidiano, Allegri è sicuro della scelta di guidare la Juve anche per la prossima stagione, rispettando il suo contratto in scadenza nel 2025, e non intende cambiare idea nemmeno di fronte a una proposta economica allettante (si vocifera che quella araba, presumibilmente dell', possa ammontare a 3-4 volte il valore del suo attuale ingaggio da 7 milioni di euro). A pesare nella sua decisione - pare - anche il desiderio di restare in Italia vicino alla famiglia.