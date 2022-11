Perin, Pinsoglio, Rugani, Locatelli, Kean e gli infortunati hanno vissuto ieri il primo giorno di vacanze. 17 giorni che separano dal ritorno alla Continassa fissato da programma per martedì 6 dicembre. Non per tutti: Federico Chiesa, per esempio, rientrerà in anticipo per proseguire la tabella personalizzata per essere al top a gennaio o anche Paul Pogba, che ha programmato di proseguire la riabilitazione a Miami con al seguito un uomo dello staff bianconero, ricorda la Gazzetta.- A differenza di altri club non è prevista nessuna tournée prima della ripresa delle partite ufficiali per la Juve, ma alcune amichevoli sì: sabato 17 dicembre a Londra contro l'Arsenal la prima, giovedì 22 dicembre a Torino contro il Barcellona e il terzo giovedì 29 dicembre, con avversaria e orario ancora da definire.